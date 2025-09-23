  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۴

اجرای طرح نظرسنجی رضایت مردم از بیمارستان های آذربایجان شرقی

اجرای طرح نظرسنجی رضایت مردم از بیمارستان های آذربایجان شرقی

تبریز -معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی از اجرای طرح نظرسنجی برای ارزیابی رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده در بیمارستان‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته بیماران خاص با بیان اینکه باید مشکلات حوزه بهداشت و درمان را احصا کنیم، گفت: لازم است به‌مدت معینی از مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یک افکارسنجی صورت پذیرد تا ببینیم دیدگاه مردم نسبت به نظام بهداشتی و درمانی ما چیست و ما در کجاها مشکل داریم؟ اگر این داده‌ها در دسترس باشد، می‌توانیم آسیب‌شناسی کرده و در رفع مشکلات سریع‌تر عمل کنیم. پس لازم است طرح افکارسنجی در بیمارستان‌های استان راه‌اندازی شود.

محمدزاده در ادامه با اشاره به لزوم تقویت فرآیندهای درمانی توسط انجمن‌های بیماران خاص، بیان کرد: اگر انجمن‌های بیماران خاص در همین فرآیند بتوانند مشکلات بیماران را به‌صورت دسته‌بندی‌شده در اختیار ما قرار دهند، قطعاً تصمیم‌های مثبتی در این زمینه گرفته خواهد شد و ارائه خدمات به جامعه هدف تسریع خواهد یافت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در خصوص کاهش مسائل مرتبط به مسئله زیرمیزی خاطر نشان کرد: مسئله اخذ هزینه مازاد بر تعرفه در نظام سلامت وجوه مختلف دارد و در عین حال متأسفانه مسئله‌ای فراگیر شده است.

حل این مسئله لزوماً برخورد سلبی نیست خیلی از روش‌های ایجابی می‌تواند مؤثرتر عمل کند. بازدارندگی آن هم باید با ظرافت‌های خاصی باشد از جمله با اصلاح تعرفه‌ها، نه پزشکان حاذق را از دست بدهیم و نه نظام دستمزد غیررسمی و زیرمیزی نهادینه شود.

کد خبر 6598712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها