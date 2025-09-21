به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح یکشنبه در دیدار با مدیرعامل آب منطقهای سمنان در دفتر خود، خواستار تسریع در اجرای پروژههای تأمین آب مورد نیاز مردم استان سمنان شد و ابراز داشت: از همه ظرفیتها در این عرصه میبایست بهره گیری کرد.
وی با بیان اینکه ما نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز اولویت خود را مقوله مهم تأمین آب در استان قرار دادهایم، افزود: تلاش میشود تا با همکاری نمایندگان و مجلس، تأمین آب پایدار مورد نیاز مردم استان سمنان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم شهرستانهای شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم رفع هرگونه موانع پیش روی اجرای سریع طرحهای آب در استان سمنان تاکید کرد و گفت: امروز آب مسئله اصلی و مهم این استان است.
عجم ضمن بیان اینکه دسترسی به آب سالم و کافی، حق مسلم مردم است، تاکید کرد: آب موضوع مهمی است که زیربنای توسعه پایدار در این مناطق محسوب میشود و لذا بدون آن نمیتوان توقع توسعه داشت.
وی برنامهریزی جامع و اجرای قاطعانه طرحهای آبرسانی را دو اصل اساسی مورد نیاز در این استان دانست و افزود: در این بین شرکت آب منطقهای استان سمنان میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان با بیان اینکه تأمین مالی به موقع و کافی برای پروژههای آبرسانی همچنین ضامن اصلی پیشرفت و اتمام آنها است، گفت: هرگونه تأخیر در این دست طرحها طبیعتاً تبعات بعضاً جبران ناپذیری بر زندگی و اقتصاد مردم میگذارد.
حمید احسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان در این دیدار ضمن اشاره به رفع چالشهای پیش روی اجرای طرحهای حوزه آب بیان کرد: همکاری و همدلی بین نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، کلید موفقیت در پیشبرد اهداف توسعهای است.
نظر شما