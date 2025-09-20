به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) در تهران موفق شد جایزه طلای بین‌المللی مدیریت پروژه سال ۲۰۲۵ (IPMA) را از آن خود کند. این عنوان معتبر جهانی تنها به این پروژه در ایران تعلق گرفت و نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کشور در حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی و زیست‌محیطی است.

علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران پیرامون جایزه طلای بین‌المللی مدیریت پروژه سال ۲۰۲۵ (IPMA) اظهار کرد: پروژه باغراه حضرت زهرا سلام الله علیها ساختاری منطبق بر نیازهای طبیعت و جامعه و با راهبری صحیح اجرا شده است. در فرآیند داوری، شاخص‌هایی همچون محیط زیست، نوآوری، ایمنی و آموزش، رضایت مردمی، نداشتن حادثه، مدیریت صحیح هزینه و درآمد، کاهش پرت مصالح، سازگاری با مردم و محله، انحراف فنی و ایمن ترافیک و رعایت دقیق زمان‌بندی مورد بررسی و امتیازبندی قرار گرفت.

وی افزود: پروژه باغ‌راه توانست با کسب امتیاز بالا در تمامی این شاخص‌ها، جایزه طلای IPMA را به خود اختصاص دهد؛ موفقیتی که علاوه بر تثبیت جایگاه مدیریت پروژه در کشور، الگویی ارزشمند برای اجرای پروژه‌های شهری و زیست‌محیطی در آینده به شمار می‌رود.