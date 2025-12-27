به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، در ادامه پخش مجوعه فیلمهای دنبالهدار سینما، مجموعه محبوب و خاطرهانگیز «تنها در خانه» شامل قسمتهای اول تا پنجم، از شنبه ۶ دی تا چهارشنبه ۱۰ دی هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این مجموعه کمدی خانوادگی که با ماجراهای شخصیت کوین مککالیستر شناخته میشود، یکی از پرطرفدارترین فیلمهای سینمایی در میان مخاطبان تلویزیون است و در ایام مختلف سال مورد توجه خانوادهها قرار میگیرد.
این فیلم داستان پسر بچه ۸ ساله بازیگوشی را به تصویر میکشد که به خاطر اشتباه خانوادهاش در تعطیلات سال نو، در خانهشان جا میماند و هر بار با یک موقعیت جدید مواجه میشود.
در این مجموعه فیلم مکالی کالکین، جو پشی، دانیل استرن، جان هرد، رابرتس بلوسوم، کاترین اوهارا، الکس لینز، ریا کایهلستد، لنی دو وهلن، الکساندر کروپا و دیوید تورتنتون به هنرمندی پرداختهاند.
فیلمهای دنبالهدار شبکه نمایش هر شب ساعت ۲۱ پخش و روز بعد ساعت ۵ و ۱۳ بازپخش میشود.
