به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، در پی درخواست مخاطبان شبکه نمایش برای پخش آثار دنباله دار سینمایی جهان، این شبکه یکشنبه ۱۳ مهر «سفر به مرکز زمین»، دوشنبه ۱۴ مهر «سفر به جزیره اسرار آمیز»، سه شنبه تا پنج شنبه (۱۵ تا ۱۷ مهر) «ساعت شلوغی ۳،۲،۱»، جمعه ۱۸ مهر «هابیت۱»، شنبه و یکشنبه (۱۹ و ۲۰ مهر) «هابیت ۲»، دوشنبه و سه شنبه (۲۱ و ۲۲ مهر) «هابیت ۳»، چهارشنبه و پنج شنبه (۲۳ و ۲۴ مهر) «ارباب حلقه۱»، جمعه ۲۵ مهر «ارباب حلقه۲» و شنبه و یکشنبه (۲۶ و ۲۷ مهر) «ارباب حلقه ۳» را ساعت ۲۱ پخش خواهد کرد.

فیلم «سفر به مرکز زمین» به کارگردانی اریک بریوینگ محصول ۲۰۰۸ یکشنبه شب ساعت ۲۱ روانه آنتن می شود.

«سفر به مرکز زمین» در مورد دانشمندی است که به همراه برادرزاده خود و یک راهنمای کوهستان به دنبال برادر گمشده‌اش می‌گردد. اما آن‌ها در طول سفر خود به یک دنیای گمشده مرموز در مرکز زمین برخورد می‌کنند.

بازیگرانی چون برندن فریژر، جاش هاچرسون، آنیتا بریم، گانیهدیو هورن، فرانک فانتی، جیانکارلو کالتابیانو در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم «سفر به جزیره اسرار آمیز» به کارگردانی برد پیتون که در ادامه «سفر به مرکز زمین» ساخته شده است، دوشنبه ۱۴ مهر تماشایی می شود.

داستان این فیلم درباره پسری نوجوان به نام شان اندروز است که پس از دریافت یک پیام رمزآلود از پدربزرگ گمشده‌اش، به همراه پدرخوانده‌اش هال و چند همراه دیگر به سفری خطرناک به سمت یک جزیره مرموز می‌روند. این جزیره که در اقیانوس آرام واقع شده، پر از موجودات غول‌پیکر و پدیده‌های عجیب و غریب است. هدف اصلی آن‌ها یافتن پدربزرگ و کشف رازهای جزیره است. در طول مسیر، آن‌ها با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند.

بازیگرانی همچون دواین جانسون، مایکل کین، جاش هاچرسون، ونسا هاجنز، لوئیس گازمن، و کریستین دیویس در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

فیلم های دنباله دار ساعت ۲۱ پخش می شود و بازپخش آن روز بعد در ساعت ۱۳ است.