یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود

شبکه نمایش سیما در راستای گرامیداشت زنده‌یاد کیومرث پوراحمد، قسمت‌هایی از مجموعه «قصه‌های مجید» را روانه آنتن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش سیما، در ادامه پاسداشت کارگردانان بنام سینمای ایران، شبکه نمایش پس از رضا میرکریمی و مجید مجیدی در هفته پیش رو با گرامیداشت زنده‌یاد کیومرث پوراحمد، علاوه بر نمایش فیلم‌های سینمایی «شرم» و «صبح روز بعد» قسمت‌هایی از مجموعه قصه‌های مجید با عنوان «ورزش»، «ژاکت»، «سفرنامه شیراز» و «ملخ دریایی» را در جدول پخش خود قرار می‌دهد.

«قصه های مجید» (ورزش) امروز شنبه ۲۲ شهریور، «قصه های مجید» (ژاکت) یکشنبه ۲۳ شهریور، «قصه های مجید» (سفرنامه شیراز) دوشنبه ۲۴ شهریور، «قصه های مجید» (ملخ دریایی) سه شنبه ۲۵ شهریور، «قصه های مجید» (شرم) ۲۶ شهریور و «قصه های مجید» (صبح روز بعد) ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

قصه‌های مجید روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام مجید و مادربزرگش (بی‌بی) است. این مجموعه داستان‌های متعددی را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارد.

مهدی باقربیگی و پروین‌دخت یزدانیان در نقش‌های اصلی این سریال به ایفای نقش پرداختند.

این فیلم‌ها روز بعد در ساعت ۳ بامداد بازپخش می‌شود.

