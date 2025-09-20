جزئیات احداث دو جایگاه شارژ برقی قورخانه و هنگام در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار کرد: جایگاه شارژ هنگام (فاز شمالی) با مساحتی حدود ۵ هزار مترمربع، مجهز به ۴ دستگاه استند شارژ سریع ۲۴۰ کیلووات یا ۸ دیسپنسر ۱۲۰ کیلووات است که قابلیت شارژ همزمان ۸ دستگاه اتوبوس و ۱۶ دستگاه تاکسی را فراهم می‌کند. این مرکز می‌تواند روزانه ۲۴ دستگاه اتوبوس در ۹ ساعت شبانه و ۱۹۲ دستگاه تاکسی در ۱۲ ساعت روزانه شارژ کند.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در ادامه به معرفی جایگاه دوم پرداخت و افزود: جایگاه شارژ قورخانه نیز با مساحتی حدود ۵ هزار مترمربع و تجهیز به ۱۶ دستگاه استند شارژ سریع ۱۲۰ کیلووات، توان شارژ همزمان ۸ دستگاه اتوبوس و ۱۶ دستگاه تاکسی را دارد و قادر است در ۹ ساعت شبانه ۴۸ دستگاه اتوبوس و در ۱۲ ساعت روزانه ۳۸۴ دستگاه تاکسی را شارژ کند.

اختیاری تأکید کرد: این اقدامات بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری برای گسترش حمل‌ونقل برقی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و بهبود کیفیت هوای پایتخت است. توسعه جایگاه‌های شارژ و تقویت ناوگان برقی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت تا امکان ارائه خدمات پایدارتر، ایمن‌تر و دوستدار محیط زیست برای شهروندان فراهم شود. هدف ما دستیابی به تهرانی پاک‌تر و ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان است.