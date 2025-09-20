به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسفندیار پس از نخستین جلسه تمرین توپی مردان والیبال ایران در مانیل برای مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان اظهار کرد: این تمرین در واقع دومین جلسه تمرینی امروز بود چون صبح هم یک جلسه تمرین سبک وزنه داشتیم. اما اولین جلسه تمرین توپی بعد از مرحله مقدماتی بود و خدا را شکر چیزایی که کادر فنی می‌خواستند را در تمرین انجام دادیم.

وی با بیان این‌که دو روز دیگه تقریباً وقت داریم برای بازی با صربستان آماده شویم تصریح کرد: امیدوارم که بتوانیم بهترین نتیجه ممکن را رقم بزنیم.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران درباره بازی با فیلیپین گفت: دست خدا روی سر تیم ایران بود. خودمون هم نمی‌توانیم به این بازی فکر نکنیم چون بازی پرفشاری بود. البته می‌دانستیم بازی سختی است زیرا مقابل بیش از ۱۶ هزار تماشاگر بازی کردیم. یک سری اتفاقات بد هم برای تیم ایران قبل از این مسابقه افتاد مانند شروع کسالت مرتضی شریفی که الان کاملاً این بازیکن را از پای درآورده است. خودم هم مصدومیت کمر داشتیم و سه یا چهار روزی هست که درگیر این مصدومیت هستم و امروز تازه توانستم یک تمرین پرفشار را انجام دهم.

اسفندیار تاکید کرد: البته این موارد همش بهونه است و می‌دانیم که باید بهترین نتیجه را می‌گرفتیم. باید بهتر بازی می‌کردیم اما خب خدا را شکر که توانستیم دیدار حساس با فیلیپین را با پیروزی تمام کنیم. شرایط به گونه‌ای بود که اگر می‌باختیم از مسابقات حذف می‌شدیم. به هر حال توانستیم از مرحله مقدماتی به سختی عبور کنیم.

وی درباره مصدومیت کمرش اظهار کرد: تقریباً یک روز قبل از بازی با فیلیپین تمرینی داشتیم و در وسط تمرین وقتی در حال سرویس زدن بودم، کمرم با اسپاسم عضلانی شدیدی روبرو شد. خودم و کادر فنی متوجه این موضوع شدیم و به من گفتن استراحت کنم و برای بازی با فیلیپین آماده شوم. شب دکتر تیم کارهای درمانی را شروع کرد، اما متاسفانه نتوانستم به آمادگی کامل برای بازی با فیلیپین برسم. چون شرایط خیلی شرایط حادی بود در روز بازی طبق خواسته خودم و نیاز تیم، دو تا مسکن خوردم که بتوانم کمک کنم اما موقع گرم کردن بلزی دوباره شرایطم بد شد به حدی که نفس کشیدن برام سخت بود اما اون لحظه تیم نیاز داشت، شاید اونقدری که باید مثمر ثمر نبودم ولی اون لحظه تیم نیاز داشت که من وارد زمین شوم.

اسفندیار ادامه داد: تیم نیاز داشت و من وارد مسابقه شدم. قطعاً بازیکنان تیم ملی چه در گذشته، چه حال و حتماً در آینده این کار را خواهند کرد. به خاطر اینکه در مسابقات تیم ملی، بازیکنان سرباز کشور هستند و باید برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند.

وی درباره درخواست ویدئوچک در پایان دیدار ایران و فیلیپین، گفت: یک بار دیگر هم گفتم، اصلاً مهم نیست که چه کسی درخواست کرد ولی مهم این است که با این درخواست بازی را بردیم. در آن لحظه من و توتولو کنار هم روی نیمکت بودیم. من دیگر قرار نبود وارد مسابقه شوم و پشت سر مربی تیم ملی در حال استراحت بودم و در آخرین لحظه آن امتیاز دیدم که تور تکان خورد و بلافاصله پریدم وسط زمین و درخواست کردم، توتولو هم همزمان با من درخواست داد و خدا را شکر که نتیجه برگشت و در نهایت پیروز شدیم.

دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از امروز (شنبه ۲۹ شهریور) آغاز شد و با هشت دیدار در مدت چهار روز پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه یکم مهر در چارچوب دیدارهای این مرحله به مصاف صربستان می‌رود.