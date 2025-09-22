محمدکاظم: صربستان بازیکن ناشناخته ندارد/ مقابل مصر با غرور بازی کردیم

محمد محمدکاظم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی در هفته نخست مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: فکر میکنم مانند همیشه ما تورنمنت را آغاز کردیم، اما شرایط بازیهای جهانی با رقابتهای دیگر کاملاً متفاوت است. در رقابتهای جهانی حتی تیمهایی که شاید در سطح اول والیبال جهان نباشند، با انگیزه و قدرت خاصی ظاهر میشوند. نتیجهای هم که در بازیها رقم خورد نشان داد که مسابقات جهانی شرایط ویژهای دارد.
وی افزود: در دیدار نخست مقابل مصر، تیم ما عملاً از هم پاشید و نتوانست نمایش مورد انتظار را ارائه دهد. در ادامه برابر فیلیپین شرایط پیچیده و خاصی پیش آمد، اما خدا را شکر توانستیم از این مرحله عبور کنیم. به نظر میرسد که تیم ملی در بازی پیشرو برابر صربستان شرایط بهتری داشته باشد. فشار و استرسی که پس از بازی با مصر به تیم وارد شد، حالا باید با تدابیر کادر فنی برطرف شده باشد تا تیم در موقعیت مناسبی به میدان برود.
کارشناس والیبال خاطرنشان کرد: بهترین قرعه ممکن برای ما، بازی با صربستان بود. این تیم حریف شناختهشدهای است و ما همیشه در برابرش تجربه برد و باخت داشتهایم. به همین دلیل فکر میکنم بازی خوبی انجام دهیم، به شرط اینکه کادر فنی بتواند مسائل و مشکلات دور گروهی را کنار بگذارد.
وی درباره دیدار پرحاشیه برابر فیلیپین عنوان کرد: من از ابتدا پیشبینی میکردم که بازی سختی پیشرو داشته باشیم، اما نه به این شدت. وقتی تیم مقابل ۲۰ هزار تماشاگر قرار میگیرد و فشار بازی سرنوشتساز مرگ و زندگی وجود دارد، طبیعی است که کیفیت واقعی تیم نشان داده نشود. در بازی با فیلیپین فشار بیش از حدی بر بازیکنان و کادر وجود داشت. چهره بازیکنان به وضوح نشان میداد که تحت استرس زیادی بازی میکنند. ویدئو چک در لحظه حساس به کمک ما آمد؛ موضوعی شانسی بود که خوشبختانه به سود ایران تمام شد. اگر آن صحنه به ضرر تیم ملی رقم میخورد، ضربه سنگینی نه فقط به تیم، بلکه به جامعه والیبال ایران وارد میشد.
محمدکاظم افزود: ما باید دیدگاه خودمان را نسبت به مسابقات جهانی تغییر دهیم. همه تصور میکردند که در گروه آسانی قرار گرفتهایم، اما شاهد بودیم که چه دشواریهایی وجود داشت. در والیبال جهانی تیمی که به این رقابتها میآید، حتماً کیفیت لازم را دارد. نتیجه یک بازی میتواند با چند امتیاز جزئی تغییر کند، همانطور که برای فرانسه و برزیل پیش آمد.
وی ادامه داد: در بازی نخست مقابل مصر، ما با غرور بیش از اندازه وارد میدان شدیم. مصر هم در آن مسابقه در بهترین شرایط ممکن بازی کرد. ضربهای که در همان ست نخست دریافت کردیم تا پایان مرحله گروهی گریبانگیر تیم بود. خوشبختانه توانستیم از این مرحله عبور کنیم و حالا مقابل صربستان شرایط متفاوتی خواهیم داشت. این تیم بازیکن ناشناخته خاصی ندارد و ما بارها در لیگ ملتها مقابل آنها بازی کردهایم. فکر میکنم سبک بازی صربستان به ما میخورد و میتوانیم شرایط خوبی رقم بزنیم.
کارشناس والیبال عنوان کرد: در سه بازی نخست، ضعفهایی در دریافت و سرویس داشتیم. تیم ملی شاداب و پرانرژی لیگ ملتها را در این مسابقات ندیدیم. حتی مصاحبهای که پس از بازی با فیلیپین انجام شد، بیانگر همین واقعیت بود که تیم نتوانست پس از شوک اولیه خود را احیا کند. بازیکنان با ترس و احتیاط بیش از حد بازی میکردند و همین باعث شد تمرکز و جسارت لازم برای ریسکپذیری در لحظات حساس را نداشته باشند. در ست پنجم بازی با فیلیپین، استفاده محدود از بازیکنان نشان داد که تیم تحت فشار شدید قرار دارد.
وی در پایان تصریح کرد: این بازیها نشان داد که والیبال جهانی بر اساس لحظهها و جزئیات رقم میخورد. امیدوارم تیم ملی در دیدار با صربستان با رفع اشتباهات گذشته، عملکردی مطمئن و امیدوارکننده ارائه دهد و مسیر موفقیت را ادامه دهد.
