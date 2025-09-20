به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین همگروه بود که برخلاف تصور شاگردان پیاتزا برای صعود به مرحله حذفی و از پیش رو برداشتن سه حریف خود خیلی به زحمت افتادند و در نهایت در آخرین بازی مقابل فیلیپین با شرایط خاصی توانستند پیروز میدان شوند و به مرحله حذفی راه پیدا کنند. ملی‌پوشان والیبال در مرحله مقدماتی با دو پیروزی و یک شکست و ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه A به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند.

مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را باید یکی از عجیب‌ترین رویدادهای این دوره دانست چرا که اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی از جمله حذف تیم‌های بزرگی چون برزیل، ژاپن، آلمان، کوبا و فرانسه در همان دور گروهی رخ داد و تیم ملی والیبال ایران هم با کمی خوش شانسی توانست به مرحله حذفی صعود کند در غیر این صورت در جمع لیست حذف شدگان قرار می‌گرفت.

شاگردان پیاتزا دیگر شاداب نبودند

در هفته نخست مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین، تیم ملی والیبال ایران با وجود صعود به مرحله بعد، نقاط ضعف مشهودی داشت که باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین ضعف تیم، شروع ضعیف تیم ملی در برابر هر سه تیم بود. ایران ست‌های ابتدایی را با تمرکز پایین و اشتباهات متعدد واگذار کرد و همین مسئله فشار مضاعفی را در ادامه مسابقه ایجاد کرد. ضعف دوم، عملکرد ناپایدار در لحظات حساس و کمبود تجربه در شرایط پرتنش بود؛ تیم در برابر فیلیپین بارها در آستانه شکست قرار گرفت و تنها با تلاش عصبی موفق شد از موقعیت‌های بحرانی عبور کند.

سومین نکته منفی، ناهماهنگی در سرویس و دریافت‌ها بود؛ اشتباهات ساده در این دو بخش بارها باعث از دست رفتن امتیازهای مهم شد و در بازی برابر مصر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. همچنین ناپایداری تاکتیکی و تغییرات ترکیب به دلیل حضور بازیکنان جوان باعث شد هماهنگی تیمی در طول ست‌ها یکدست نباشد. در مجموع، تیم ملی ایران در هفته نخست نشان داد که برای موفقیت در مراحل بالاتر، نیازمند تمرکز بیشتر در شروع ست‌ها، مدیریت بهتر فشار روانی، ارتقای کیفیت دریافت و سرویس، و ایجاد هماهنگی میان بازیکنان جوان و باتجربه است.

برد دراماتیک ایران مقابل فیلیپین

حساس‌ترین جدال اما برابر فیلیپین میزبان رقم خورد؛ مسابقه‌ای عجیب و پر از نوسان که تماشاگران پرشور فیلیپینی نیز فشار زیادی بر بازیکنان ایران وارد کردند. ایران در این بازی دو ست را به حریف واگذار کرد و در ست پنجم نیز چند بار تا آستانه شکست پیش رفت؛ فیلیپین در ست پنجم چند بار از ایران پیشی گرفت و هر بار ایران با استرس فراوان، خطر شکست را پشت سر گذاشت. در ست پنجم این دیدار در حالی که بازی در امتیاز ۱۸ برابر بود، مهاجمان ایران دو بار دفاع شدند تا فلیپینی‌ها به امتیاز ۲۰ رسیده و جشن پیروزی بگیرند اما چلنج پیاتزا ورق را برگرداند و ایران در نهایت سه بر دو برنده بازی شد و به دور حذفی رسید. حالا اینکه چه کسی اول درخواست ویدئو چک داد به یکی از بحث‌های داغ والیبالی تبدیل شده است. در ویدئوهای منتشر شده حضرت‌پور، توتولو و اسفندیار بعد از امتیاز فیلیپین خواستار ویدئو چک می‌شوند

این پیروزی هرچند ارزشمند بود اما ضعف‌های ایران را نیز آشکار ساخت؛ تمرکز پایین در شروع ست‌ها، خطاهای متعدد در دریافت و سرویس، و کمبود آرامش در لحظات حساس بارزترین مشکلات تیم بودند. با این حال، نمایش روحیه جنگندگی بازیکنان، به‌ویژه نقش‌آفرینی اعضای کادر فنی در آن ویدئو چک طلایی، نشان داد که ایران ظرفیت عبور از شرایط دشوار را دارد اما برای ادامه رقابت‌ها، ملی‌پوشان باید بر روی ثبات عملکرد، کاهش اشتباهات فردی و افزایش هماهنگی تیمی تمرکز کنند تا در مراحل بالاتر شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشند.

‌

جدال سرنوشت‌ساز با صربستان

‌تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ باید روز اول مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف صربستان برود؛ حریفی قدرتمند و باسابقه که همواره جزو تیم‌های مدعی والیبال جهان محسوب می‌شود. صربستان در مرحله گروهی نتایج قابل قبولی به دست آورد؛ آن‌ها موفق شدند تیم‌های بزرگی مانند برزیل و چین را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند، اما در دیداری غافلگیرکننده مقابل جمهوری چک ۳ بر صفر مغلوب شدند تا نشان دهند که نقاط ضعف و آسیب‌پذیری هم دارند. صربستان تیمی است با بازیکنان باتجربه، سرویس‌های پرقدرت و خط حمله مؤثر، و همین موضوع رویارویی با آن‌ها را برای ایران دشوار خواهد کرد. در مقابل، ملی‌پوشان ایران با پیروزی نفس‌گیر برابر فیلیپین و صعود از گروه، روحیه و انگیزه بالایی دارند و اگر بتوانند تمرکز بیشتری در شروع ست‌ها داشته باشند، از اشتباهات فردی و دریافت‌های ضعیف کم کنند و همان روحیه جنگندگی خود را تکرار کنند، می‌توانند صربستان را به چالش بکشند. این دیدار برای ایران فرصتی است تا با نمایش انسجام تیمی و استفاده از ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه، شانس حضور در جمع هشت تیم برتر جهان را به دست آورد.