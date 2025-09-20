  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

غیبت کاپیتان تیم ملی والیبال ایران مقابل صربستان

غیبت کاپیتان تیم ملی والیبال ایران مقابل صربستان

تیم ملی والیبال ایران که با عبور از مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ حالا خود را آماده جدال حساس با صربستان می‌کند، امروز در تمرینات خود مرتضی شریفی را در اختیار نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریافت‌کننده قدرتی و مؤثر تیم ملی به دلیل سرماخوردگی، با تشخیص کادر پزشکی و دستور روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی کشورمان امروز در تمرینات وزنه و توپی شرکت نکرد و تنها در جلسه آنالیز شرکت کرد و برای ریکاوری هر چه زودتر به استراحت پرداخت.

این تصمیم نشان می‌دهد که پیاتزا بیش از هر چیز به سلامت شاگردانش اهمیت می‌دهد، چراکه دیدار با صربستان چیزی فراتر از یک مسابقه ساده است. این بازی حکم یک نبرد سرنوشت‌ساز را دارد و کاپیتان تیمش را آماده‌تر از همیشه برای این بازی می‌خواهد.

بی‌تردید شریفی یکی از برگ‌های برنده ایران در این رقابت حساس خواهد بود؛ بازیکنی که در روزهای گذشته نشان داده همیشه در لحظه‌های دشوار می‌تواند ناجی تیم ملی باشد. حالا همه امیدوارند با تصمیم هوشمندانه پیاتزا، او در بهترین شرایط جسمانی برابر صربستان بدرخشد و سهم بزرگی در ادامه مسیر ایران ایفا کند.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه یکم مهر در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان به مصاف صربستان می‌رود.

کد خبر 6595651
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها