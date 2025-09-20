غیبت کاپیتان تیم ملی والیبال ایران مقابل صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دریافتکننده قدرتی و مؤثر تیم ملی به دلیل سرماخوردگی، با تشخیص کادر پزشکی و دستور روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی کشورمان امروز در تمرینات وزنه و توپی شرکت نکرد و تنها در جلسه آنالیز شرکت کرد و برای ریکاوری هر چه زودتر به استراحت پرداخت.
این تصمیم نشان میدهد که پیاتزا بیش از هر چیز به سلامت شاگردانش اهمیت میدهد، چراکه دیدار با صربستان چیزی فراتر از یک مسابقه ساده است. این بازی حکم یک نبرد سرنوشتساز را دارد و کاپیتان تیمش را آمادهتر از همیشه برای این بازی میخواهد.
بیتردید شریفی یکی از برگهای برنده ایران در این رقابت حساس خواهد بود؛ بازیکنی که در روزهای گذشته نشان داده همیشه در لحظههای دشوار میتواند ناجی تیم ملی باشد. حالا همه امیدوارند با تصمیم هوشمندانه پیاتزا، او در بهترین شرایط جسمانی برابر صربستان بدرخشد و سهم بزرگی در ادامه مسیر ایران ایفا کند.
تیم ملی والیبال ایران روز سهشنبه یکم مهر در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان به مصاف صربستان میرود.
نظر شما