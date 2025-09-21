تمرین توپی تیم ملی والیبال با بازگشت مرتضی شریفی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران که خود را برای دیدار با صربستان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان آماده می‌کند امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) یک جلسه تمرین توپی ۲ ساعته را در شهر مانیل برگزار کرد.

ملی پوشان ایران که صبح امروز وزنه زده بودند از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت محلی به سالن رفتند و یک جلسه تمرین توپی پرنشاط و با انگیزه را برگزار کردند. در این تمرین مرتضی شریفی کاپیتان و دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال کشورمان که روز گذشته به دلیل سرماخوردگی و با صلاحدید کادر فنی و کادر پزشکی استراحت کرده بود هم در تمرین حضور پیدا کرد و در کنار سایر بازیکنان به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداخت.

پیش از آغاز تمرین پیاتزا جلسه‌ای کوتاه در رختکن با بازیکنان برگزار کرد و در ادامه بازیکنان ابتدا زیر نظر توحید اصغری به گرم کردن پرداختند و پس از آن تمرین توپی رسماً استارت خورد. در اوایل تمرین پیاتزا لحظاتی خودش شخصاً به تمرین با عرشیا به نژاد و علی رمضانی، پاسورهای تیم ملی پرداخت.

در ادامه بازیکنان در گروه‌های مختلف به زدن سرویس به مناطق مختلف زمین مشغول شدند و پس از آن هم در قالب دو تیم مقابل هم قرار گرفتند و بازی کردند. از نکات جالب تمرین امروز این بود که تمام بازیکنان عملکرد مناسبی در فاکتورهای مختلف داشتند و این امر موجب رضایت خاطر پیاتزا شد.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز سه شنبه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به وقت تهران مقابل صربستان قرار خواهد گرفت. پیش از این مسابقه هم تیم‌های تونس و جمهوری چک دیگر بازی این مرحله را انجام خواهند داد.