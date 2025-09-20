خانزاده: فشار روی تیم ملی والیبال کم شده/ جدال سختی با صربستان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا حسین خانزاده پس از تمرین تیم ملی والیبال ایران در مانیل که خود را برای حضور شایسته در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان می‌کند، اظهار داشت: همانگونه که اطلاع دارید بازی سختی مقابل فیلیپین داشتیم که پرفشار بود و استرس زیادی داشت. خدا را شکر توانستیم به هر نحوی شده و با تلاش بچه‌ها و کادر فنی این بازی را ببریم.

وی با بیان این‌که تیم ملی بعد از یک روز استراحت و ریکاوری الان شرایط خوبی دارد، تصریح کرد: شرایط خوبی است و بعد از یک روز استراحت تمرین وزنه را شروع کردیم. تمرینات از امروز شروع شده و آماده می‌شویم برای بازی مهم با صربستان که انشالله بتوانیم بهترین نتیجه رو بگیریم.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال با تشکر از مردم برای حمایت از تیم ملی، درباره رفتارش در دیدار با فیلیپین گفت: فکر می‌کنیم در ست دوم بازی بود که بیرون آمدم و تحت تاثیر جو بازی قرار گرفتم و عصبانی شدم. هیچ وقت مشکلی با کسی نداشتم و هیچ وقت هم نخواهم داشت. با مربی و بازیکنان برادر هستم و می‌جنگیم برای تیم ایران. همیشه اشتیاق بازی برای ایران داشتم و می‌خواستم بازی کنم و هیچ وقت مشکلی نداشتم. البته رفتارم درست نبود ولی خب تحت تاثیر شرایط بود و هیچ وقت بی احترامی هم به کسی نکردم و نمی‌کنم. همه با هم یک تیم هستیم.

وی ادامه داد: بیرون هم که بودم خیلی دوست داشتم به تیم کمک کنم، شرایط در ست سوم هم خوب نبود و بیشتر علاقه ام این بود که به تیم کمک کنم. همه بازیکنان با تمام وجود بازی کردن و من هم یکی از آنها بودم که همه واقعاً عالی بازی کردند حتی کسانی که یه پوئن هم بازی نکردند، از تیم حمایت کردند و واقعاً ممنونم.

خانزاده درباره شرایط تیم در پوئن آخر که فیلیپین برد و با درخواست ویدئوچک نتیجه بازی برگشت، افزود: شرایط بدی بود به ویژه با جو حاکم بر سالن مسابقه. خیلی ناراحت شده بودم و خودم واقعاً فکر کردم که بازی تمام شد. من اصلاً خطا بازیکن حریف را ندیدم و بعد اینکه ویدئو چک شد و نتیجه برگشت، دیگر واقعاً می‌دانستم بازی را می‌بریم، چون فیلیپین بعد از خوشحالی یک افت شدیدی داشت. خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم. واقعاً اولین بار در زندگی در چنین شرایطی قرار گرفتم.

وی درباره شرایط تیم ملی برای مرحله حذفی گفت: در مرحله مقدماتی فشار روی تیم زیاد بود. همه مردم هم دیدند که گروه سختی داشتیم. شرایط تیم خوب و فشار روی تیم کمتر شده است. الان تمرینات خوبی را پشت سر می‌گذاریم و ۱۰۰ درصد بهترین عملکردمان را برای مرحله بعد خواهیم گذاشت. این مراحل خاص است و یک شکست می‌تواند کل شرایط را تغییر دهد بنابراین باید تمام تلاشمان را در رقابت با حریفان انجام دهیم.

دریافت کننده تیم ملی والیبال درباره صربستان حریف بعدی تیم ایران هم افزود: فکر می‌کنم با تیمی که در لیگ ملت‌ها حضور داشت، خیلی متفاوت است. چند بازیکنان مصدوم این تیم برگشتند و به نظر من بازی سختی است اما رقابت‌های جهانی است و باید تمام تلاش خودمان را در زمین بکنیم.

وی با تشکر مجدد از مردم برای حمایت از تیم ملی والیبال ایران گفت: از اینکه مردم همیشه از تیم حمایت و پشتیبانی می‌کنند، ممنون هستیم. هر بازی که می بریم واقعاً به لطف مردم است و همیشه خوشحالم که اینچنین طرفدارهای داریم. عذرخواهی می‌کنیم که استرس بازی‌های ایران زیاد بوده اما لطفاً به حمایت خود ادامه دهند و ما هم با حریفان با تمام توان می‌جنگیم.

دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان از امروز شنبه ۲۹ شهریور آغاز می‌شود و با هشت دیدار در مدت چهار روز پیگیری خواهد شد و تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه یکم مهر در این مرحله به مصاف صربستان می‌رود.