حامد یزدی مهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس هشدار شماره ۱۳ اداره کل هواشناسی استان تهران، وزش باد شدید به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی شده و این شرایط از عصر امروز (شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴) آغاز و تا پایان فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت.



یزدی‌مهر با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، افزود: مناطق نیمه غربی و جنوبی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت و شهروندان باید از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در حاشیه شهر و فضاهای باز خودداری کنند.



وی همچنین توصیه کرد افراد از قرار دادن وسایل سبک در فضای باز اجتناب کنند و کشاورزان اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی را در دستور کار قرار دهند.