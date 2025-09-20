  1. استانها
وزش باد شدید نیمه غربی و جنوبی تهران را درمی‌نوردد

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد و گفت: وزش باد شدید از عصر امروز تا پایان فردا یکشنبه نیمه غربی و جنوبی استان تهران را در بر می‌گیرد.

حامد یزدی مهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس هشدار شماره ۱۳ اداره کل هواشناسی استان تهران، وزش باد شدید به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی شده و این شرایط از عصر امروز (شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴) آغاز و تا پایان فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت.

یزدی‌مهر با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، افزود: مناطق نیمه غربی و جنوبی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت و شهروندان باید از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در حاشیه شهر و فضاهای باز خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد افراد از قرار دادن وسایل سبک در فضای باز اجتناب کنند و کشاورزان اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی را در دستور کار قرار دهند.

