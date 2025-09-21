آغاز برداشت بامیه از مزارع شمیل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: برداشت بامیه از حدود ۱۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت در بخش شمیل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ادامه یابد.

وی متوسط عملکرد برداشت بامیه در هر هکتار را بین ۱۰ تا ۱۲ تن اعلام کرد و افزود: این میزان برداشت نشان‌دهنده کیفیت مناسب خاک منطقه و به‌کارگیری روش‌های علمی کشت توسط کشاورزان است.

انصاری با اشاره به تنوع ارقام کشت‌شده در این مزارع، افزود: ارقام مورد کشت شامل ارقام پربازده بی کر و همچنین ارقام محلی است که به‌منظور تأمین نیاز بازار و حفظ ذخایر ژنتیکی منطقه کشت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان بندرعباس به دلیل برخورداری از آب و هوای گرم و مرطوب، یکی از قطب‌های مهم کشت صیفی‌جات به ویژه بامیه در جنوب کشور محسوب می‌شود.

محصول تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان، به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.