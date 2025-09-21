  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

آغاز برداشت بامیه از مزارع شمیل بندرعباس

آغاز برداشت بامیه از مزارع شمیل بندرعباس

بندرعباس-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: برداشت محصول بامیه از سطح ۱۰۰ هکتار از مزارع بخش شمیل شهرستان بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: برداشت بامیه از حدود ۱۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت در بخش شمیل آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ادامه یابد.

وی متوسط عملکرد برداشت بامیه در هر هکتار را بین ۱۰ تا ۱۲ تن اعلام کرد و افزود: این میزان برداشت نشان‌دهنده کیفیت مناسب خاک منطقه و به‌کارگیری روش‌های علمی کشت توسط کشاورزان است.

انصاری با اشاره به تنوع ارقام کشت‌شده در این مزارع، افزود: ارقام مورد کشت شامل ارقام پربازده بی کر و همچنین ارقام محلی است که به‌منظور تأمین نیاز بازار و حفظ ذخایر ژنتیکی منطقه کشت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان بندرعباس به دلیل برخورداری از آب و هوای گرم و مرطوب، یکی از قطب‌های مهم کشت صیفی‌جات به ویژه بامیه در جنوب کشور محسوب می‌شود.

محصول تولیدی این منطقه علاوه بر تأمین نیاز استان هرمزگان، به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.

کد خبر 6596348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها