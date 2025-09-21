  1. دانش و فناوری
مدل ارزان تر و کارآمدتر گروک۴ ارائه شد

شرکت xAI چند ماه پس از عرضه گروک ۴ و چالش های آن، اکنون آماده است تا جدیدترین مدل هوش مصنوعی خود را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این استارت آپ متعلق به ایلان ماسک مدل «گروک ۴ فست» را معرفی کرد که این مدل استدلالی در مقایسه با نسخه های پیش از خود سریع تر و کارآمدتر است. طبق بیانیه این شرکت گروک ۴ فست عملکردی مشابه گروک ۴ دارد اما به طور متوسط از ۴۰ درصد توکن های پردازشی کمتری استفاده می کند.

xAI اعلام کرد گروک ۴ فست علاوه بر آنکه نتایج را سریع تر نشان می دهد، هنگام انجام فعالیت ها از انجام وظایفی شامل کدنویسی گرفته تا جستجو در وب برای دستیابی به پاسخ های سریع، با ۹۸ درصد هزینه کمتر به همان عملکرد گروک ۴ دست می یابد.

این مدل مشابه چت جی پی تی ۵ شرکت اوئن ای آی شامل ساختاری یکپارچه است که می تواند فرایند انتقال بین درخواست های پیچیده و مدل استدلالی خود را کنترل کند و از طریق مدل غیر استدلالی پاسخ هایی سریع ارائه کند.

گروک ۴ فست در آزمایش های LMArena، یک پلتفرم که مدل های هوش مصنوعی را با یکدیگر مقایسه می کند، در فعالیت های مرتبط با جستجو و هشت وظیفه مرتبط با متن به رده نخست دست یافت. xAI این مدل را برای همه کاربران از جمله افرادی که رایگان از سرویس استفاده می کنند، ارائه کرده است.

