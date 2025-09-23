  1. دانش و فناوری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

چت جی پی تی ارزان پس از هند به اندونزی رسید

اوپن ای آی، پس از هندوستان در اندونزی طرح ارزان قیمت «چت جی پی تی گو» را راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، اوپن ای آی مشغول گسترس طرح عضویت ارزان قیمت چت جی پی تی فراتر از هند است. این شرکت طرح حق عضویتی «چت جی پی تی گو» پنج دلاری را ماه گذشته برای کاربران هندوستانی ارائه کرد و اکنون همان طرح را با قیمت ماهانه ۴.۵۰ دلار در اندونزی راه اندازی می کند.

طرح «چت جی پی تی گو» یک گزینه حق اشتراکی میان رده است که بین نسخه رایگان و نسخه پرمیوم ۲۰ دلاری آن قرار دارد. نیک تورلی، مدیر چت جی پی تی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد کاربران با این طرح، محدودیت‌های استفاده تا ۱۰ برابر بیشتر از طرح رایگان برای ارسال سوالات یا درخواست‌ها، تولید تصاویر و آپلود فایل‌ها دارند. همچنین این طرح به چت جی پی تی امکان می‌دهد گفتگوهای قبلی را بهتر به خاطر بسپرد و در نتیجه پاسخ‌های شخصی‌سازی‌شده‌تری با گذشت زمان ارائه دهد.

ترولی در ادامه افزود از زمان ارائه طرح «چت جی پی تی گو» در هند، تعداد کاربران حق اشتراکی بیش از دو برابر شده است.

این اقدام سبب شده اوپن ای آی به طور مستقیم با گوگل رقابت کند که طرح حق عضویت هوش مصنوعی با قیمت مشابه را در اوایل ماه جاری ملادی در اندونزی راه اندازی کرد.

