ایلان ماسک از اپل شاکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایلان ماسک، مدیر ارشد اجرایی ایکس، در پستی در این شبکه اجتماعی نوشت: اپل طوری رفتار می‌کند که هیچ شرکت هوش مصنوعی به جز اوپن‌ای‌آی نمی‌تواند به رتبه نخست اپ استور برسد. چنین رفتاری نقض آشکار قوانین آنتی‌تراست است. xAI به‌سرعت اقدام قانونی در این زمینه انجام خواهد داد.

با این حال، مدیر اجرایی ایکس و xAI تاکنون شواهدی برای حمایت از این ادعا ارائه نکرده‌اند. اپل، اوپن‌ای‌آی و xAI نیز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند. در حال حاضر، چت جی‌پی‌تی رتبه نخست «اپ‌های رایگان برتر» در اپ استور آیفون‌های بازار آمریکا را دارد.

این در حالی است که اپ گروک (متعلق به xAI) در رده پنجم و جمینای گوگل در رده پنجاه‌وهفتم قرار دارند. همچنین بر اساس داده‌های پلتفرم Sensor Tower، چت جی‌پی‌تی در رده‌بندی گوگل پلی نیز در صدر قرار دارد.

این اظهارات ماسک در حالی مطرح می‌شود که اپل قراردادی با اوپن‌ای‌آی امضا کرده تا چت جی‌پی‌تی را در آیفون، آی‌پد و رایانه‌های مک یکپارچه کند. همچنین فشار رگولاتورها و رقبا برای تحقیقات دقیق‌تر درباره کنترل اپل بر اپ استور در حال افزایش است.