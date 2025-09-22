به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، به گفته آلتمن از آنجا که بحث هزینه ها مطرح است، برخی ویژگی ها در ابتدا فقط برای کاربران حق اشتراکی پرو ارائه می شوند و از سوی دیگر برخی محصولات جدید نیز هزینه های اضافی خواهند داشت.

آلتمن این اقدام را یک آزمایش در گسترش زیرساخت هوش مصنوعی عنوان کرد و نوشت: ما همچنین می خواهیم بیاموزیم با تخصیص مقدار زیادی توان رایانشی و براساس هزینه‌های مدل‌های امروزی، چه امکانات جدیدی برای ایده‌های جالب به وجود می‌آید.

این بیانیه بخشی از تلاش‌های اوپن‌ای‌آی برای ایجاد تعادل بین ارائه هوش مصنوعی پیشرفته و پوشش هزینه‌های بالای رایانش است. آلتمن همچنین در این پست اعلام کرد هدف شرکت همچنان کاهش قابل توجه هزینه‌های هوش مصنوعی و در دسترس قرار دادن گسترده خدماتش است.

وی افزود: ما اطمینان داریم که با گذشت زمان به این هدف خواهیم رسید.