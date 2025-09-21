داوران حافظ حیثیت و مال مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم شیخ‌پور ظهر یکشنبه در جلسه انتخابات هیئت مدیره بازرسین کانون داوری حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: اندیشه و خرد به این سمت پیش می‌رود که از ظرفیت حل اختلاف و داوری استفاده شود.

وی تصریح کرد: طرحی برای پیشگیری ارسال پرونده‌ها به دادگستری در شورای حل اختلاف اعلام شد.

معاون قضائی دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: از آنجایی که چهارمحال و بختیاری استانی کوچک است، در اکثر موارد خودکنترل بوده و داوران سعی کردند خود قانون را رعایت کنند، ازهمین‌رو استان پاک در حوزه دادری بوده و کنترل خوبی انجام داده است.

شیخ‌پور ادامه داد: شرط اعطای مجوز داوری بسیار سخت‌گیرانه است، حافظ دادگستری هم به اندازه کافی سخت‌گیری کرده و با دقت کار اهلیت‌سنجی را انجام داده است.

وی یادآور شد: داوران باید حافظ حیثیت و مال مردم باشند، طبق قانون داوری هیأت مؤسس در استان تشکیل شد و وظیفه آن آماده کردن اساس‌نامه جهت تصویب بود.