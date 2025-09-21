پیگیری مشکلات اراضی ۱۷۰۰ هکتاری کشاورزی و دامپروری خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم‌اندیشی و بررسی مشکلات اراضی یک هزار و ۷۰۰ هکتاری کشاورزی و مجتمع دامپروری خرمشهر پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور شاهین هاشمی فرماندار خرمشهر و مسئولان دستگاه‌های ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار خرمشهر در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسه، رسیدگی به مشکلات کشاورزان و دامداران منطقه با همکاری نماینده مردم در مجلس و دستگاه‌های استانی است تا با اتخاذ تدابیر لازم از ضرر و زیان فعالان این حوزه جلوگیری شود.

وی با تأکید بر استمرار این جلسات افزود: تا رفع تمامی مشکلات، نشست‌ها به صورت مستمر در سطح شهرستان و استان برگزار خواهد شد.

هاشمی با اشاره به آماده بودن طرح مطالعاتی کانال زهکشی یک هزار و ۷۰۰ هکتاری گفت: برای جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، این طرح پس از تأیید کارشناسان مربوطه وارد مرحله اجرا خواهد شد.

فرماندار خرمشهر در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تغییر کاربری برخی زمین‌های کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: باتوجه به شوری آب و تغییر اقلیم، توسعه شیلات در دستور کار قرار گرفته و اداره شیلات موظف است موضوع تغییر کاربری اراضی به پرورش ماهی و میگو را پیگیری کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی موظف است موضوع زهاب توسعه نیشکر را دنبال کند و سازمان آبفا استان نیز تأمین آب شرب مجتمع‌ها را در اولویت قرار دهد و گزارش پیشرفت امور به‌صورت هفتگی به فرمانداری ارسال شود.