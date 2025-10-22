به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و رفع مشکلات کشاورزان و اراضی منابع طبیعی شهرستان خرمشهر ظهر امروز چهارشنبه به ریاست شاهین هاشمی، فرماندار شهرستان برگزار شد.

در این نشست موضوعات مهمی از جمله وضعیت زمین‌های یک هزار و ۷۰۰ هکتاری، برداشتن دژ جزیره مینو، تحویل اراضی کشاورزی به بهره‌برداران و رسیدگی به تعارضات منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار خرمشهر با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان، خواستار هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع موجود و تسریع در روند واگذاری اراضی به کشاورزان واجد شرایط شد.

وی تصریح کرد: فرمانداری خرمشهر با همکاری دستگاه‌های مرتبط، حل مشکلات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده و تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

در این جلسه مقرر شد واگذاری زمین‌ها از طریق شورای کشاورزی فرمانداری با رعایت ضوابط قانونی و در راستای حمایت از بهره‌برداران واقعی انجام شود.