به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی و رفع مشکلات کشاورزان و اراضی منابع طبیعی شهرستان خرمشهر ظهر امروز چهارشنبه به ریاست شاهین هاشمی، فرماندار شهرستان برگزار شد.
در این نشست موضوعات مهمی از جمله وضعیت زمینهای یک هزار و ۷۰۰ هکتاری، برداشتن دژ جزیره مینو، تحویل اراضی کشاورزی به بهرهبرداران و رسیدگی به تعارضات منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار خرمشهر با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان، خواستار همافزایی میان دستگاههای اجرایی، رفع موانع موجود و تسریع در روند واگذاری اراضی به کشاورزان واجد شرایط شد.
وی تصریح کرد: فرمانداری خرمشهر با همکاری دستگاههای مرتبط، حل مشکلات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده و تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
در این جلسه مقرر شد واگذاری زمینها از طریق شورای کشاورزی فرمانداری با رعایت ضوابط قانونی و در راستای حمایت از بهرهبرداران واقعی انجام شود.
نظر شما