صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس این هشدار از امروز تا اواخر وقت سه‌شنبه اول مهر، بارش پراکنده باران به‌ویژه در ارتفاعات نیمه شمالی استان و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، افزوداختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی شمال استان، آسیب به تأسیسات شهری و روستایی در اثر وزش باد، وقوع روان‌آب‌های موقتی، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای احتمالی این سامانه خواهد بود.

رحمان‌نیا تأکید کرد: شهروندان ضمن اجتناب از اتراق در حاشیه مسیل‌ها و پرهیز از صعود به ارتفاعات، توصیه‌های ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در برابر وزش باد و رگبارهای پراکنده را جدی بگیرند.