۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

هوای زنجان از فردا سرد می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از فردا دمای هوای استان سرد می شود.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه برمیزان پوشش ابرها در استان افزوده می شود، ابراز کرد: بارشها ضعیف و پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این راستا به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده و تاسیسات تردد نکنند.

رحمان نیا، از کاهش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: در برخی از مناطق استان دمای هوای استان به صفر به‌ویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات خواهد رسد و از فردا هوای استان سرد می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا گرم تر شده است.

