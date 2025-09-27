  1. استانها
  2. زنجان
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

بارش باران استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از آغاز بارش باران در استان طی چند روز آینده خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه با بارش باران شاهد وقوع رعد و برق خواهیم بود، ابراز کرد: در این راستا هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده و شهروندان در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هوشناسی استان زنجان، از قوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سرعت افزایش باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از افزایش دمای هوای استان زنجان تا اواسط هفته جاری خبر داد و بیان داشت: هوای استان گرم می‌شود.

وی دمای فعلی شهر زنجان را ۱۹ درجه سانتی گراد اعلام کرد و بیان داشت: هوای استان نسبت به روز گذشته گرم‌تر شده است.

