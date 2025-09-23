هشدار سطح زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: آسمان زنجان طی روزهای آینده صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد که در برخی مناطق بارش باران رخ می‌دهد.

وی افزود: با توجه به بارش‌های پراکنده، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد و شهروندان باید از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

رحمان‌نیا از وقوع وزش باد شدید طی روزهای آینده خبر داد و تاکید کرد: با افزایش سرعت وزش باد، شهروندان در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به سرد شدن هوا و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها، هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده است.

رحمان نیا افزود: طی چند روز آینده کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر به زیر ۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کشاورزان باید تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات کشاورزی را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۱۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده که نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.