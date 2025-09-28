  1. استانها
هوای استان زنجان گرم می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از گرم شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف قسمتی ابری است که این وضعیت تا روز چهارشنبه پایدار است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود، ابراز کرد: در این راستا شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

مدیرکل هوشناسی استان زنجان، از قوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سرعت افزایش باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از افزایش دمای هوای استان زنجان تا روز سه شنه جاری خبر داد و بیان داشت: هوای استان گرم می‌شود.

وی دمای فعلی شهر زنجان را ۲۱ درجه سانتی گراد اعلام کرد و بیان داشت: هوای استان نسبت به روز گذشته گرم‌تر شده است.

