هوای استان زنجان گرم می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف قسمتی ابری است که این وضعیت تا روز چهارشنبه پایدار است.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود، ابراز کرد: در این راستا شاهد بارش پراکنده باران خواهیم بود.

مدیرکل هوشناسی استان زنجان، از قوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سرعت افزایش باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از افزایش دمای هوای استان زنجان تا روز سه شنه جاری خبر داد و بیان داشت: هوای استان گرم می‌شود.

وی دمای فعلی شهر زنجان را ۲۱ درجه سانتی گراد اعلام کرد و بیان داشت: هوای استان نسبت به روز گذشته گرم‌تر شده است.