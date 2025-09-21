  1. استانها
آغاز سال تحصیلی ۱۳ هزار دانش آموز دامغانی؛ ۴۹۵ کلاس درس مهیا است

دامغان- فرماندار دامغان از آغاز سال تحصیلی برای ۱۳ هزار و ۹۳۷ دانش آموز در این شهرستان خبر داد و گفت: ۴۹۵ کلاس درس آماده میزبانی از این تعداد دانش آموز است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نواختن زنگ جوانه‌ها و محل دبیرستان دخترانه سپیده کاشانی با بیان اینکه برای سال تحصیلی جاری ۱۳ هزار و ۹۳۷ دانش آموز به مدرسه خواهند رفت، ابراز داشت: مدارس دامغان برای آیین بازگشایی مدارس آماده است.

وی با بیان اینکه این تعداد دانش آموز در ۴۹۵ کلاس درس تحصیل خواهند کرد، افزود: افزایش تعداد دانش آموز به ۱۴ هزار نفر در دامغان پیش بینی شده است.

فرماندار دامغان بابیان اینکه اضافه شدن ۱۲ مجموعه آموزشی به مجموعه شهرستان تحت پیگیری قرار دارد، ابراز داشت: هدف از این اقدام تحقق عدالت آموزشی در دامغان است.

نوچه ناسار با ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های شهدای دانش آموز و فرهنگی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: در این جنگ قدرت و اقتدار نظام مقدس ایران به گوش همه جهانیان رسید.

وی با تاکید بر اینکه آینده این سرزمین به دست شما دانش آموزان است، افزود: انتظار می‌رود تا با انجام وظیفه در کسب علم و دانش بتوانید در آینده خدمت گزار خوبی برای جامعه باشید.

