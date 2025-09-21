  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

فراخوان فرماندار دامغان برای مشارکت مردمی در اجلاسیه ۳۰۰۰ شهید استان

دامغان- فرماندار دامغان با دعوت از عموم مردم این شهرستان برای مشارکت جدی در اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان، گفت: این رویداد فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

علیرضا نوچه ناسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی خوب برای برگزاری اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: در این رویداد به شهدای شهرستان دامغان نیز به خوبی پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه تمهیدات خوبی برای برگزاری اجلاسیه در سمنان اندیشیده شده است، افزود: قبل از برگزاری این اجلاسیه، یادواره‌های شهدای شهرستان‌های استان نیز برگزار شد که دامغان یکی از همین برنامه‌ها را میزبانی کرد.

فرماندار دامغان با اشاره به استقبال گسترده مردم شهرستان از یادواره شهدا، ابراز کرد: مردم قدرشناس شهرستان دامغان همواره نشان داده‌اند که در قدردانی از مقام شامخ شهدا، پیشگام هستند.

نوچه ناسار ادامه داد: تجمیع برنامه‌های گرامی داشت شهدا از سی و یکم شهریورماه لغایت ششم مهرماه در مرکز استان در قالب اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان برگزار می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه در اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان یک روز به صورت ویژه‌تر به شهدای شهرستان دامغان هم پرداخته می‌شود، گفت از آحاد مردم دامغان دعوت می‌شود تا در این مراسم حضور پیدا کنند.

