به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه یکم مهرماه به وقت تهران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف صربستان می‌رود. ملی‌پوشان والیبال صربستان گنجینه پرمدالی از رویدادهای مختلف دارند که مدال طلای بازی‌های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی از جمله ۲۶ مدال رنگارنگ این تیم است. والیبال مردان این کشور تجربه ۶ حضور در المپیک را در پرونده کاری خود دارد که در سال ۱۹۹۶ (برنز) برای نخستین بار و پس از استقلال در المپیک حضور یافت.

این تیم در سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان شرکت کرد و به مدال نقره دست یافت. صرب‌ها امسال در مانیل هشتمین حضور خود مسابقات قهرمانی جهان را تجربه می‌کنند. تجربه دو حضور در جام جهانی نیز از افتخارات تیم ملی والیبال مردان صربستان است.

دو تیم ملی والیبال ایران در طول تاریخ ۱۶ بار به مصاف یکدیگر رفتند که هفت پیروزی برای ایران و ۹ برد برای صربستان در این بازی‌ها ثبت شده است. آخرین رقابت دو تیم نیز روز چهارم تیرماه امسال و در چارچوب هفته دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۵ در بلگراد انجام شد که تیم ایران سه بر یک به پیروزی رسید.

هفدهمین جدال دو تیم نیز بعد از ۹۰ روز و این بار در مرحله یک هشتم قهرمانی مردان جهان انجام می‌شود. این در حالیست که صرب‌ها با تیمی متحول شده و با قدرت پا به این آوردگاه جهانی گذاشتند و با شکست سه بر صفر برزیل علاوه بر کسب جواز صعود به مرحله یک هشتم نهایی، موجب حذف ناباورانه پر افتخارترین تیم جهان شدند و به عنوان غول کش‌های تورنمنت نام گرفتند. شاگردان روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ایران که به عنوان دوم تیم جوان رقابت‌های نام گرفتند، برای کسب هشتمین پیروزی ایران مقابل صرب‌ها و صعود به جمع هشت تیم برتر جهان به میدان می‌روند. دو تیم تاکنون دو بار در قهرمانی جهان نیز به مصاف یکدیگر رفتند که از نظر برد، یک بر یک مساوی هستند.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان موفق به شکست تونس و فیلیپین شد و با توجه به واگذاری نتیجه دیدار با مصر، به عنوان تیم دوم گروه اول مسابقات به مرحله بعد صعود کرد.

صربستان نیز که در گروه هشتم مقدماتی قرار داشت، با دو برد برابر چین و برزیل و یک شکست مقابل جمهوری چک به عنوان صدرنشین راهی مرحله نخست حذفی شد.

هدایت تیم ملی والیبال صربستان را گیورگه کرتو برعهده دارد و فهرست ۱۴ بازیکن این تیم در رقابت‌های جهانی به قرار زیر است:

پاسور: نیکولا یووویچ و ووک تودوروویچ

دریافت کننده قدرتی: مارکو ایوویچ، ولیکو ماشولوویچ، میران کویونژیچ، پاوله پریچ و نیکولا بربوریچ

مدافع میانی: نمانیا ماشولوویچ، الکساندر ندلکوویچ، الکساندر استفانوویچ و ولادیمیر گایوویچ

قطر پاسور: دراژن لوبوریچ و دوشان نیکولیچ

لیبروها: استفان نگیچ

تیم ملی والیبال صربستان در حال حاضر با ۲۴۱.۶۷ امتیاز در رتبه سیزدهم جهان قرار دارد و تیم ملی ایران با ۲۱۱.۶۷ امتیاز در جایگاه شانزدهم است و پیروزی سه بر صفر مقابل صربستان می‌تواند حدود ۱۵ امتیاز برای تیم ایران در رده بندی جهانی به همراه داشته باشد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان هستند.

‎امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره‌ای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان را تشکیل می‌دهند.

فهرست و نتایج دیدارهای دو تیم ملی والیبال ایران و صربستان در طول تاریخ به قرار زیر است:

۱۹۷۰ (قهرمانی جهان): (ایران) ۲ – (یوگسلاوی) ۳

۲۰۱۱ (جام جهانی): (ایران) ۳ – (صربستان) ۲

۲۰۱۲ (انتخابی المپیک): ایران (صفر) – (صربستان) ۳

۲۰۱۳ (لیگ جهانی): (ایران) ۲ – (صربستان) ۳

۲۰۱۳ (لیگ جهانی): (ایران) ۳ – (صربستان) ۲

۲۰۱۴ (قهرمانی جهان): (ایران) ۳ – (صربستان) یک

۲۰۱۶ (لیگ جهانی): (ایران) یک – (صربستان) ۳

۲۰۱۶ (لیگ جهانی): (ایران) ۳ – (صربستان) ۲

۲۰۱۷ (لیگ جهانی): (ایران) یک – (صربستان) ۳

۲۰۱۸ (لیگ ملت‌ها): (ایران) ۲ – (صربستان) ۳

۲۰۱۹ (لیگ ملت‌ها): (ایران) ۳ – (صربستان) یک

۲۰۲۱ (لیگ ملت‌ها): (ایران) ۲ – (صربستان) ۳

۲۰۲۲ (جام واگنر): (ایران) ۲ – (صربستان) ۳

۲۰۲۲ (لیگ ملت‌ها): (ایران) ۳ – (صربستان) صفر

۲۰۲۴ (لیگ ملت‌ها): (ایران) یک – (صربستان) ۳

۲۰۲۵ (لیگ ملت‌ها): ایران (۳) – صربستان (یک)

۲۰۲۵ (قهرمانی مردان جهان): ایران (؟؟؟) – صربستان (؟؟؟)