به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله نادری در سخنانی، اظهار داشت: یک دستگاه تریلر تانکردار که حامل نفت کوره بود و از مبدأ استان خوزستان به مقصد استان مرکزی در حرکت بود، حوالی گردنه زاغه از توابع شهرستان خرم‌آباد دچار سانحه رانندگی شد.

وی افزود: این تریلر به علت عدم توانایی در کنترل و مهار وسیله نقلیه، با دیواره کوه برخورد کرده و دچار حریق شد، متأسفانه در این حادثه دلخراش، راننده و سرنشین خودرو به علت شدت سوختگی، جان خود را از دست دادند.

سرپرست پلیس‌راه لرستان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به رانندگان خودروهای سنگین و عبوری توصیه کرد تا همواره از سلامت فنی خودروهای خود اطمینان حاصل کرده و با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی تردد کنند.