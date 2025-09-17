به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله نادری در سخنانی، اظهار داشت: یک دستگاه وانت نیسان حوالی روستای «رازان» خرمآباد دچار حریق شد و متأسفانه علیرغم تلاش راننده برای اطفای حریق، یکی از سرنشینان بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.
وی گفت: گرچه این اتفاق ناگوار یک تصادف جادهای تلقی نمیشود، اما بررسیها نشان میدهد که علت اصلی آتشسوزی، نقص در سیستم سوخترسانی و سیمکشی خودرو بوده است. این موضوع بار دیگر اهمیت معاینه فنی و رسیدگی به کوچکترین ایرادات فنی خودروها را یادآوری میکند.
سرپرست پلیسراه لرستان با هشدار جدی به مالکان وسایل نقلیه، افزود: سلامت فنی خودروها، مستقیماً با جان سرنشینان و دیگر کاربران جاده در ارتباط است. اکیداً توصیه میشود مالکان، خودروهای خود را در بازههای زمانی مشخص به مراکز مجاز معاینه فنی گسیل دهند تا از سلامت کامل آنها اطمینان حاصل کنند. نباید نسبت به نواقص فنی جزئی در موتور و متعلقات خودرو بیتفاوت بود؛ چرا که همین ایرادات بهظاهر کوچک، میتوانند منجر به حوادثی جبرانناپذیر شوند.
سرهنگ نادری، تأکید کرد: معاینه فنی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ جان و مال افراد است. بیایید با رعایت نکات ایمنی و توجه به وضعیت فنی خودروهایمان، از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و هموطنانمان رقم بزنیم.
نظر شما