  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

ترامپ: از لهستان و کشورهای حوزه بالتیک مقابل روسیه دفاع می‌کنیم

ترامپ: از لهستان و کشورهای حوزه بالتیک مقابل روسیه دفاع می‌کنیم

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: از لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط روسیه، دفاع می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه ادعا کرد که در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط روسیه در منطقه، از لهستان و کشورهای حوزه بالتیک دفاع می‌کند.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ادامه تشدید تنش‌ها توسط مسکو، به دفاع از لهستان و کشورهای بالتیک در برابر روسیه کمک خواهد کرد، گفت: بله، این کار را خواهم کرد.

این سخنان پیش از عزیمت رئیس جمهور آمریکا به مراسم یادبود چارلی کرک در گلندیل واقع در آریزونا به خبرنگاران بیان شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر در واکنش به ادعای استونی مبنی بر ورود ۳ جنگنده روسیه به حریم هوایی این کشور، چنین حوادثی را دردسرساز خواند.

وزارت خارجه استونی در اعتراض به ورود این جنگنده‌ها که به ادعای این کشور حضور آنها ۱۲ دقیقه در حریم هوایی اش به طول انجامید، یک دیپلمات روس را احضار کرد.

این حادثه اندکی بیش از یک هفته پس از آن رخ داد که جنگنده‌های ناتو از سرنگون کردن پهپادهای منتسب به روسیه بر فراز لهستان خبر دادند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ اوکراین را تشدید کرد.

کد خبر 6597084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها