کالاس: ترامپ «پرنفوذترین مرد جهان» است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر این باور است که این بلوک باید روابط خود را با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بهبود ببخشد.

کالاس در گفتگو با RND آلمان در پاسخ به اینکه پس از توافق تجاری جنجالی بین بروکسل و واشنگتن که براساس آن اکثر صادرات اروپا مشمول تعرفه ۱۵ درصدی شده و تعرفه بر کالاهای صنعتی آمریکا برداشته شده است، آیا اتحادیه اروپا همچنان به ترامپ اعتماد دارد، گفت: آمریکا مهم‌ترین شریک ماست و خواهد بود. اما دولت جدید نحوه سیاست‌گذاری و دادوستدهای رسمی را به وضوح تغییر داده است.

وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های ترامپ معیاری برای تعیین نحوه کنار آمدن کشورها با آمریکاست، افزود: ما اروپایی‌ها باید با روش کار آنها وفق پیدا کرده و هماهنگ شویم. ترامپ پرنفوذترین مرد جهان است. ما فقط باید یاد بگیریم که چطور با او کار کنیم!

به گفته کالاس، همچنین هر گونه راه‌حل برای حل و فصل جنگ اوکراین بدون مداخله ترامپ غیرمحتمل است زیرا به ادعای وی، واشنگتن «این قدرت را دارد که روسیه را به مذاکرات جدی صلح وادار کند.»

وی ابزار امیدواری کرد که ترامپ تهدیدهای اولیه خود را در پیش گرفته و تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کند. روسیه به دلیل تحریم‌های کنونی، هدف تعرفه‌های ترامپ نبوده اما رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که در صورت عدم حل و فصل فوری جنگ اوکراین، شرکای تجاری روسیه را با تعرفه جریمه خواهد کرد. او ماه گذشته تعرفه‌های اعمال‌شده بر هند را به دلیل خرید نفت از روسیه به ۵۰ درصد رساند و به اقدامات جدید علیه چین نیز اشاره کرده است.

ترامپ این هفته اشاره کرد که اگر اعضای ناتو خرید نفت روسیه را متوقف کنند، آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو اعمال خواهد کرد و تعهد ناتو به تلاش‌های صلح اوکراین را زیر سوال برد و آن را ناکافی خواند.