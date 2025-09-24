ادعای رئیس جمهور لهستان: روسیه قصدی برای صلح واقعی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «آندژی دودا»، رئیس جمهوری لهستان در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با متهم کردن روسیه مدعی شد: اقدامات کنونی مسکو نشاندهنده آمادگی این کشور برای دستیابی به صلحی واقعی نیست."
وی ادعا کرد: روسیه عامدانه مرزهای کشور من را که عضو ناتو است، نقض کرد و این یک اتفاق تصادفی نبود.
رئیس جمهوری لهستان به تخصیص بودجه کلان در امور دفاعی و نظامی کشورش اشاره کرد و اظهار داشت: ما مبالغ زیادی را برای تقویت و توسعه تواناییهای دفاعی خود اختصاص میدهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان اشاره کرد و گفت: ما نمیتوانیم موافق نقض حاکمیت کشورمان باشیم. حملاتی صورت گرفته و غیرنظامیان قربانی میشوند. روسیه باید به جنگ پایان دهد."
دودا در ادامه سخنانش افزود: ما با مجموعهای بزرگ از چالشهای جهانی روبرو هستیم و با نگرانی تحولات در خاورمیانه را دنبال میکنیم.
رئیس جمهور لهستان در پایان ضمن اعلام حمایت از راه حل موسوم به "دو-دولتی" گفت: ما همچنان از راهحل دو دولتی حمایت میکنیم و فلسطینیها و اسرائیلیها حق دارند در صلح و امنیت زندگی کنند.
