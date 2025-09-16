رونمایی اتحادیه اروپا از نوزدهمین بسته تحریمی علیه مسکو به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از یک دیپلمات و یک مقام اروپایی نوشت اتحادیه اروپا که قرار بود نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را فردا (۱۷ سپتامبر) ارائه کند، این کار را تا زمانی نامشخص به تعویق انداخته است!

به گفته منابع پولیتیکو، انتظار نمی‌رود که نوزدهمین بسته تحریمی فردا اعلام شود و کمیسیون اروپا تاریخ جدید را برای رونمایی رسمی از این تحریم‌ها مشخص نکرده است.

پولیتیکو یادآور شده که این تأخیر به این دلیل رخ داده که اتحادیه اروپا تمرکز خود را از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به فشار بر اسلواکی و مجارستان برای «کاهش وابستگی به نفت مسکو» تغییر داده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که آماده است تا تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کند اما به این شرط که اروپایی‌ها اقدامی مشابه انجام دهند. به گفته وی، واشنگتن نمی‌تواند بپذیرد که به طور کامل علیه روسیه اقدام کند در حالی که کشورهای اروپایی همچنان به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند.

شرط دیگر ترامپ اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، چنین اقداماتی به پایان بخشیدن به بحران اوکراین کمک خواهد کرد و پس از پایان جنگ، تعرفه‌های اعمالی لغو خواهد شد.