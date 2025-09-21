به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حوزه علمیه شهرستان پارس‌آباد با حضور طلاب، اساتید، اولیا طلاب، روحانیون و مبلغین طرح‌های «امین» و «هجرت» برگزار شد.

در این آئین، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی نوروزی مدیر حوزه علمیه استان اردبیل و حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر باقری بنابی، امام جمعه پارس‌آباد به ایراد سخنرانی پرداختند.

در پایان مراسم نیز از طلاب ممتاز تحصیلی، طلاب جهادگر و مبلغین فعال طرح امین در حوزه پذیرش حوزه‌های علمیه تجلیل به عمل آمد.

مدیر حوزه علمیه استان اردبیل در سخنانی با اشاره به فرصت‌های علمی و پژوهشی طلاب گفت: فارغ‌التحصیلان سطوح عالی حوزه می‌توانند به عضویت گروه‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی درآیند و از حمایت‌ها و مزایای علمی، پژوهشی و فرهنگی بهره‌مند شوند.