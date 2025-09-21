حمله گسترده روسیه علیه اوکراین/ زلنسکی: حملات مسکو توجیه نظامی ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، به گفته مقامات کی‌یف، در پی حمله گسترده روسیه به اوکراین، دست کم سه نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که این حملات در ۹ منطقه شامل دنیپروپتروفسک، میکلایف، چرنیهیف، زاپروژیا، پولتاوا، کی‌یف، اودسا، سومی و خارکف انجام شده است.

رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که «هدف دشمن زیرساخت، نواحی مسکونی و شرکت‌های غیرنظامی بوده است و یک موشک‌های شلیک‌شده مجهز به مهمات خوشه‌ای به ساختمانی چندطبقه در شهر دنیپرو اصابت کرد.»

وی در کانال تلگرام خود گفت: چنین حملاتی، توجیه نظامی ندارد بلکه راهبردی عامدانه از سوی روسیه برای هراساندن غیرنظامیان و تخریب زیر ساخت ماست.

زلنسکی پیش‌تر گفته بود که انتظار دارد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

سِرهی لیساک، فرماندار منطقه دنیپروتروفسک گفته است که در حملات روسیه دست کم ۳۰ نفر زخمی شدند. همچنین چندین آسمانخراش و منزل مسکونی در شرق دنیپرو خسارت دیدند.

مقامات کی‌یف می‌گویند که روسیه با ۶۱۹ پهپاد و موشک حمله اخیر را ترتیب داد و پدافند هوایی اوکراین ۵۵۲ پهپاد، ۲ موشک بالستیک و ۲۹ موشک کروز را سرنگون یا منهدم کرد.

نشست شورای امنیت با موضوع اوکراین

این حملات در حالی انجام شده است که منابع دیپلماتیک گفته‌اند که شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده درباره اوکراین نشستی در سطح وزرا برگزار خواهد کرد که از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

منابع دیپلماتیک به کی‌یف پست گفته‌اند که این نشست در حالی برگزار می‌شود که تنش‌های جهانی بر سر درگیری‌های جاری در اوکراین همچنان رو به افزایش است.

این نشست که دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو شورا در آن حضور خواهند داشت، در بحبوحه فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده و آنچه منابع از آن به‌عنوان تشدید حملات روسیه یاد می‌کنند، برگزار خواهد شد.

به نوشته کی‌یف پست، زمان‌بندی برگزاری این نشست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و افزون بر این، نتیجه مستقیم تلاش‌های دیپلماتیک اوکراین و متحدانش برای دستیابی به صلح پایدار و چهارچوبی برای امنیت آینده این کشور است.