پسکوف: نوش دارویی برای تغییر وضعیت درگیری ها به نفع اوکراین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: از اظهارات ونس وکلوگ در مورد احتمال ارسال موشک‌های تاماهاوک برای اوکراین مطلع شده ایم. در حال بررسی این گزارش ها هستیم.

سخنگوی کرملین ادامه داد: اظهارات مربوط به احتمال عرضه این موشک ها به کی‌یف را بسیار جدی می دانیم. هیچ نوش دارویی وجود ندارد که بتواند در حال حاضر برای کی یف وضعیت جبهه را تغییر دهد. واکنش مسکو به تحویل احتمالی موشک‌های تاماهاک به اوکراین پس از درک تهدیدات احتمالی مشخص خواهد شد.

دیمیتری پسکوف، در ادامه اضافه کرد: توقف روند صلح اوکراین به دلیل عدم تمایل کی‌یف به ادامه گفتگوها رخ داده است.

جی‌دی‌ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که این کشور در حال بررسی تامین موشک‌های دوربرد «تاماهاوک» برای اوکراین است.

چندی پیش نیز رسانه های غربی از جمله وال‌استریت‌ژورنال و تلگراف گزارش داده بودند که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته گذشته، به طور موردی و مشخص خواستار این نوع تسلیحات شده است.

به نوشته وال‌استریت، ترامپ با این طرح مخالفت نکرده و حتی از برداشتن محدودیت‌های استفاده کی‌یف از تسلیحات ساخت آمریکا در حمله به عمق خاک روسیه استقبال هم کرده اما در طول آن جلسه هیچگونه تعهدی نداده است. به نوشته آکسیوس، ترامپ پیش‌تر با تامین این موشک برای اوکراین مخالفت کرده بود.