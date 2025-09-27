  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

زلنسکی: از اسرائیل سامانه پاتریوت دریافت کردیم

زلنسکی: از اسرائیل سامانه پاتریوت دریافت کردیم

رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد که از رژیم صهیونیستی سامانه پاتریوت دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما سامانه (دفاعی) پاتریوت را از اسرائیل دریافت کردیم و این سامانه قبلاً مستقر شده است. این سامانه یک ماه است که در اوکراین فعال است و ۲ سامانه دیگر نیز در راه است!

رئیس جمهور اوکراین در ادامه ادعا کرد: در ۱۰ سپتامبر، روسیه با ۹۲ پهپاد به لهستان حمله کرد. تنها ۱۹ پهپاد موفق به عبور از مرز لهستان شدند، بقیه توسط ما سرنگون شدند! مجارستان اکنون کارهای بسیار خطرناکی انجام می‌دهد، عمدتاً برای خودش، وقتی که با پهپادها قلمرو ما را رصد می‌کند.

ولودیمیر زلنسکی در ادامه تهدیدات توخالی خود علیه روسیه مدعی شد: اگر روسیه کی یف را به قطع برق تهدید می‌کند، باید برای قطع برق مسکو آماده شود!

وی افزود: اوکراین فهرستی از تسلیحات به ارزش ۹۰ میلیارد دلار را به ترامپ داده است، اما در عین حال آماده معاملات جداگانه‌ای از جمله پیرامون «تاماهاک» نیز هست.اوکراین و آمریکا مذاکرات اولیه در مورد توافق تجارت آزاد دوجانبه را آغاز کرده‌اند. من خروج آمریکا از مذاکرات اوکراین و روسیه در آینده را بعید نمی‌دانم.

