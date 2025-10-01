زلنسکی شرایط نیروگاه اتمی زاپروژیا را «وخیم» توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با ادعای تداوم قطع برق نیروگاه هستهای زاپروژیا برای هفتمین روز، شرایط این نیروگاه را «وخیم» خواند.
زلنسکی دراینباره گفت: الان هفت روز شده است. این اتفاق سابقه ندارد. یکی از ژنراتورهای دیزلی که برق اضطراری این نیروگاه را تامین میکند، از کار افتاده است.
وی مدعی شد: بمباران روسها به قطع ارتباط نیروگاه با شبکه برق منجر شده است. این تهدیدی برای همه محسوب میشود. هیچ تروریستی در جهان هرگز جسارت نداشته کاری که روسیه میکند را با یک نیروگاه هستهای بکند!
اتفاق اخیر طولانیترین قطعی برق زاپروژیا پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است. همچنین، از آغاز جنگ جاری، این دهمین باری است که ارتباط بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا با شبکه برق قطع میشود.
ادعای زلنسکی درباره حمله روسیه به زاپروژیا در حالی مطرح شده که مسکو در هفتههای نخستین جنگ، نیروگاه زاپروژیا را به تصرف خود درآورد. به نوشته الجزیره، ۶ راکتور این نیروگاه که پیش از جنگ حدود یکپنجم برق اوکراین را تامین میکردند، پس از تسلط مسکو، خاموش شدند.
با این حال، این نیروگاه برای حفظ سیستمهای خنککننده و ایمنی که از ذوبشدن راکتورها جلوگیری میکنند، به برق نیاز دارد؛ خطری که میتواند آغازگر حادثهای هستهای باشد.
مسکو و کییف بهدفعات یکدیگر را به رقم زدن فاجعه هستهای احتمالی از طریق حمله به زاپروژیا متهم کرده و در حادثه قطعی برق اخیر نیز یکدیگر را مقصر خواندهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری، قطع شبکه برق خارجی زاپروژیا را محکوم کرد اما آن را به گردن هیچکدام از طرفین نینداخت.
