به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک مسئول صهیونیست بلند پایه در گفتگو با تلویزیون تل آویو اعلام کرد که این رژیم در قبال تحرکات نظامی مصر به ویژه توسعه پایگاه‌های نظامی در عمق صحرای سینا و ایجاد باندهای پرواز در این منطقه نگران است.

سخنان ای مسئول صهیونیست بعد از آن مطرح می‌شود که گفته شده بود مصر به آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به کوچ اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه هشدار داده بود.

وب‌سایت خبری آمریکایی آکسیوس پیشتر فاش کرده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در قدس که دوشنبه گذشته، انجام شد، فهرستی از فعالیت‌های مصر در سینا را به وی ارائه کرده است.

یک مقام آمریکایی و دو مقام صهیونیست به این وب‌سایت گفتند که نتانیاهو از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است بر مصر فشار بیاورد تا تحرکات نظامی اخیر در شبه‌جزیره سینا را کاهش دهد.