درخواست نتانیاهو از ترامپ برای فشار بر مصر و پاسخ قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در قدس، خواستار فشار واشنگتن بر مصر برای کاهش استقرار نظامی اخیر این کشور در شبهجزیره سینا شده است.
به نوشته این رسانه، ۲ مقام صهیونیست مدعیاند که قاهره در مناطقی از سینا که طبق معاهده صلح ۱۹۷۹ تنها مجاز به استقرار سلاحهای سبک است، زیرساختهای نظامی جدیدی احداث کرده که «میتواند کاربرد هجومی داشته باشد».
این دو مقام صهیونیست گفتهاند مصر باندهای پرواز را توسعه داده و تأسیسات زیرزمینی ساخته که به ادعای تلآویو ممکن است برای ذخیره موشک مورد استفاده قرار گیرد.
به ادعای این مقامها، تلآویو پس از ناکامی مذاکرات مستقیم با قاهره، از دولت ترامپ خواسته برای توقف این روند مداخله کند.
پاسخ تلویحی مصر به درخواست نتانیاهو از ترامپ
در واکنش، سازمان اطلاعات مصر با صدور بیانیهای تأکید کرد که حضور ارتش مصر در سینا یا هر بخش دیگر کشور «صرفاً بر اساس ارزیابیهای رهبری عالی نظامی برای حفظ امنیت ملی» این کشور تعیین میشود.
در این بیانیه آمده است: نیروهای موجود در سینا برای تأمین امنیت مرزها و مقابله با تهدیدهایی همچون تروریسم و قاچاق مستقر شدهاند و این حضور در هماهنگی کامل با طرفهای معاهده صلح صورت میگیرد.
قاهره همچنین بار دیگر مخالفت کامل خود را با «توسعه عملیات نظامی در غزه و تلاشها برای آوارگی فلسطینیان» اعلام و تأکید کرد: مصر همواره پشتیبان حق ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی است.
نظر شما