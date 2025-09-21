توضیحات مصر در مورد اقدامی که باعث عصبانیت صهیونیست ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عمومی اطلاعات مصر بیانیهای درباره استقرار نیروهای مسلح مصر در شبه جزیره سینا صادر کرد.
این سازمان که وابسته به ریاست جمهوری مصر است، در بیانیه خود تأکید کرد که نیروهای مستقر در صحرای سینا در اصل با هدف تأمین امنیت مرزهای مصر در برابر همه خطرات، از جمله عملیات تروریستی و قاچاق، و در چارچوب هماهنگی قبلی با طرفهای معاهده صلح، که مصر کاملاً به ادامه آن پایبند است، مستقر شدهاند، زیرا در طول تاریخ خود هیچ معاهده یا توافقی را نقض نکرده است.
این سازمان بار دیگر مخالفت مصر با گسترش عملیات نظامی در غزه و آواره کردن فلسطینیان از سرزمینهایشان را اعلام کرد و بر حمایت قاهره از حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل خود بر اساس راه حل دو کشوری، در سرزمینهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.
وبسایت خبری آمریکایی آکسیوس پیشتر فاش کرده بود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در دیدار خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در قدس که دوشنبه گذشته، انجام شد، فهرستی از فعالیتهای مصر در سینا را به وی ارائه کرده است.
یک مقام آمریکایی و دو مقام صهیونیست به این وبسایت گفتند که نتانیاهو از دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خواسته است بر مصر فشار بیاورد تا تجمع نظامی اخیر در شبهجزیره سینا را کاهش دهد.
نتانیاهو مدعی است استقرار نیروهای مصر در سینا نقض اساسی توافق سازش امضا شده با این رژیم در سال ۱۹۷۹ توسط مصر میدانست که ایالات متحده نقش ضامن آن را بر عهده دارد.
پیش از این، دو مقام صهیونیست ادعا کردند که ارتش مصر در حال ایجاد زیرساختهای نظامی است که برخی از آنها میتواند برای اهداف تهاجمی استفاده شود.
