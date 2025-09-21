اعزام کاروان ۵۷۰ میلیاردی تجهیزات ورزشی و افزایش فضای ورزش مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت تربیتبدنی و سلامت، با برگزاری آیین اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی از مراکز استانها به مدارس شهرستانها و مناطق کشور و افتتاح ۸۷۴ فضای ورزشی جدید در پروژه میدان همدلی که با فرمان علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به طور همزمان و نمادین در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد؛ مجموعا ۵۷۰میلیارد تومان تجهیزات و ملزومات ورزشی و بهداشتی به مدارس ارسال و ۵۳۰ هزار مترمربع فضای ورزشی جدید مشتمل بر چمن مصنوعی، کف پوش روباز و ... با صرف بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی به فضاهای ورزشی دانشآموزی در مدارس افزوده شد.
محمد جعفری معاون تربیتبدنی و سلامت در این مراسم گفت: درتلاش هستیم تا با همت مضاعف مهر آرام و بیدغدغهای را برای دانشآموزان رقم بزنیم. درسال تحصیلی جدید علاوه برفعالیتهای سلامت محور جاری برای نشاط و انگیزه در مدارس المپیادهای درون مدرسهای و بین مدرسهای در هفته تربیتبدنی رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به طرح میدان همدلی تصریح کرد: امسال ۲ هزار و ۸۶۲ پروژه فضای ورزشی در قالب تفاهمنامهها در اجرای طرح میدان همدلی برنامهریزی شد که چهار مرحله برای آن پیشبینی شد. در مرحله اول یک هزارو ۵۰۰ پروژه از این تعداد به بهرهبرداری رسید، امروز هم ۸۷۴ فضای ورزشی در سراسر کشور با اعتباری نزدیک به یک همت به بهرهبرداری میرسد که با جمع آنها حدود ۵۳۰ هزار مترمربع به فضای ورزشی افزوده خواهد شد؛ ضمن اینکه در ادامه طرح میدان همدلی در هفته تربیتبدنی نیز ۴۸۵ فضای ورزشی افتتاح میشود. ان شاالله طبق برنامهریزیها تا پایان برنامه هفتم ۲۰ هزار فضای ورزشی جدید ایجاد خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: باید از همه ظرفیتها برای توسعه ورزش در مدارس استفاده کنیم زیرا ۳۸صدم مترمربع سرانه فضای ورزشی دانشآموزی داریم که از این میزان ۲۱صدم آن درون مدرسهای است و براساس قانون هفتم توسعه در پایان برنامه پنج ساله باید سرانه ورزشی درون مدرسهای به یک مترمربع برسد.
جعفری تاکید کرد: همه ما در سلامت دانشآموزان مسئول هستیم و در فعالیتهای ورزشی سه مولفه منابع انسانی با کیفیت، فضای ورزشی و تجهیزات را باید مدنظر قرارداد. باید زمینه را برای فعالیتهای ورزشی بیشتر در مدارس فراهم کنیم و از تمام ظرفیتها دراین زمینه بهره ببریم. رویکرد اصلی باید سلامت باشد.
این تجهیزات شامل توپ و تور والیبال، هندبال، بسکتبال، داژبال فدراسیون، مدیسنبال، توپ و راکت بدمینتون و تنیس روی میز، تشک دراز و نشست، طناب، مانع کله قندی، کنز هلالی، گرندبال، تلمبه، سوزن توپ، شطرنج، نردبان چابکی، دارت، ژنراتور، تردمیل بدنسازی، دروازه فوتسال ، تخته بسکتبال ، جلوپا ماشین، کراس اور، سشوار صنعتی، کامپیوتر، پرینتر واسکنر برای قسمت اداری اماکن ورزشی، جارو برقی صنعتی، میز فوتبال دستی، میله والیبال، ماشین پرس چمن مصنوعی، دستگاه هواساز، موتور برق بنزینی، کولر آبی، سازه کراس فیت، بارفیکس ژیمناستیک، شاسیدار دسته جمعی، آدمک و آبسردکن از دیگر اقلام و تجهیزات ارسال شده به مدارس را با توجه به نیازهای هر منطقه تشکیل میدهند.
