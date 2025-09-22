«امیرحسین زارع»: امیدوارم با طلای المپیک دل مردم را شاد کنم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زارع صبح دوشنبه در دیدار جمعی از ورزش دوستان آملی گفت: امیدوارم با کسب مدال طلای المپیک دل مردم ایران را بیش از پیش شاد کنم.

زارع که در رقابت‌های جهانی توانست با شکست تمامی حریفان خود مدال طلا را از آنِ ایران کند، اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم دل مردم را با این مدال شاد کنم.

وی گفت: امیدوارم در المپیک نیز بتوانم دوباره پرچم ایران را بالا ببرم و از مردم می‌خواهم برای ما دعا کنند تا بتوانیم در میادین آینده بهترین نتایج را بگیریم.

زارع پیش‌تر نیز افتخارات متعددی در رقابت‌های جهانی و آسیایی کسب کرده و از امیدهای اصلی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای المپیک پیش‌رو به شمار می‌رود.