  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

آموزش رکن اصلی پیشرفت کشور؛ دانش آموزان در کسب علم کوشا باشند

آموزش رکن اصلی پیشرفت کشور؛ دانش آموزان در کسب علم کوشا باشند

گرمسار- فرماندار گرمسار آموزش را رکن اصلی پیشرفت کشور برشمرد و گفت: از دانش آموزان به عنوان آینده سازان فردا انتظار می‌رود تا در کسب علم کوشا و ساعی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح دوشنبه در آئین طنین زنگ جشن شکوفه‌ها در دبستان شاهد گرمسار با بیان اینکه آموزش رکن اصلی پیشرفت کشور محسوب می‌شود، ابراز داشت: برای رسیدن به توسعه باید آموزش‌های لازم از سن پایه و دبستان به کودکان آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه دانش آموزان امید آینده ساز فردای این سرزمین هستند، افزود: از دانش آموزان انتظار می‌رود تا در تحصیل علم و دانش ساعی و کوشا باشند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه با همدلی و تلاش می‌بایست محیط شاد و پویا برای رشد علمی و تربیتی دانش آموزان فراهم شود، ابراز داشت: مدیران و معلمان مدارس برای تحقق این مهم حداکثر توان خود را به کار گیرند.

همتی با بیان اینکه این روز ایام مغتنمی است، تصریح کرد: شروع سال تحصیلی همزمان و مصادف با آغاز هفته دفاع مقدس است که همواره باید یاد و خاطره همه شهدای و ایثارگران دوران هشت ساله دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی افزود: امنیت امروز جامعه مدیون خون همین شهدا است لذا باید راه و مسلک آنها برای نسل جدیدی که آن دوران را درک نکردند، تبیین و بازگو شود.

به گزارش مهر، همزمان با این مراسم، خانواده معظم شهید ذبیحی، از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز حضور داشتند.

کد خبر 6597777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها