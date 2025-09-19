پرورش نسل «انقلابی و متعهد» اولویت نظام آموزشی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبههای نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس بیان کرد: آموزش و پرورش در کنار تحصیل علم به دانش آموزان میبایست به مسائل تربیتی و اخلاقی و دینی و فرهنگی نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه کلمه دانش آموز منحصر به کودک و نوجوانی که از هفته آینده در کلاسهای درس حاضر میشوند خلاصه نمیشود بلکه همه ما دانش آموز هستیم و دنیا برای ما کلاس درس محسوب میشود، گفت: دفاع مقدس خودش یک مدرسه برای آموزش و تربیت است یک دانشگاه است و میتوان از آن درسهای مختلف گرفت.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دفاع مقدس به ما درس ایستادگی و مقاومت و شهادت میدهد، ابراز کرد: کتابهای مدرسه دفاع مقدس، وصیت نامههای عمیق شهدا است که هر کدام شان برای ما یک درس بزرگ محسوب میشوند.
آرامی با بیان اینکه همانطور که در دانشگاه و مدرسه کتابهای مختلف تدریس میشود، خواندن کتابهای مرتبط با شهدا، وصیت نامههای شهدا و … نیز درسهای بزرگی به ما میدهند، افزود: دفاع مقدس درسی است که متنون آن همین وصیت نامههای شهدا است که باید در زندگی مد نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس بزرگترین دانشگاه است، گفت: همانطور که درس کربلا منحصر به روضه کیفیت شهادت بخوانیم و گریه کنیم، دفاع مقدس هم نباید منحصر به چند روایت باشد لذا همانطور که درس کربلا فریاد هیهات من الذله و درس مقابله با ظالم است و دفاع مقدس نیز درس ایستادگی در برابر ظلم است آن هم توسط بهترین شاگردان مکتب کربلا و امام حسین (ع)؛ لذا باید ایام را قدر بدانیم.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه شهدا بهترین شاگردان مکتب سید الشهدا (ع) بودند، افزود: مدیران مدارس و آموزش و پرورش و معلمان ما و حتی والدین دانش آموزان باید توجه داشته باشند که اصل درس و علم آموزی، معرفت و انسانیت و کرامت است.
آرامی با بیان اینکه درس ایستادگی، مبارزه به ظالم و شهادت طلبی و دفاع از مظلوم اصل و اساس درس هستند وگرنه ریاضی را که میتوان با تکرار آموخت، بیان کرد: برای انتقال این مفاهیم است که باید تلاش کرد و زحمت کشید و فرزندان امروز و آینده سازان فردای ایران اسلامی را تربیت کرد و لذا از مدارس ما میخواهیم تا بچههای ما را انقلابی و متدین بار بیاورند.
نظر شما