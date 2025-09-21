حضور خانواده شهدای گرمسار در اجلاسیه ۳ هزار شهید استان سمنان

علی همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بازدید خود از مصلای امیر المومنین (ع) سمنان محل برگزاری اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان بیان کرد: خوشبختانه زیرساخت‌ها برای برگزاری این رویداد بزرگ مهیا شده است.

وی با بیان اینکه اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان از سی و یکم شهریورماه الی ششم مهرماه در سمنان برگزار می‌شود، افزود: از همه مردم گرمسار و ایوانکی دعوت می‌کنیم تا در این رویداد مهم فرهنگی شرکت داشته باشند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه یکروز در این اجلاسیه به حضور مردم گرمسار و همچنین شهدای این شهرستان اختصاص داده شده است، گفت: از عموم مردم به خصوص خانواده معزز شهدا دعوت شده تا در این روز، با یاد شهدای شهرستان گرمسار، در اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان حضور داشته باشند

همتی با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در سراسر اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان افزود: این رویداد در واقع فرصت و ظرفیت بسیار ویژه ای در راستای تبیین اهمیت و نقش رزمندگان استان سمنان در دوران دفاع مقدس به خصوص شهدای گرانقدر استان و شهرستان گرمسار است.