به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی صبح دوشنبه در آئین طنین زنگ جشن شکوفه‌ها در دبستان پسرانه شاهد گرمسار با بیان اینکه آموزش و تقوا بهترین هدیه معلمان مدارس به دانش آموزان است، ابراز داشت: با داشتن این دو رکن دانش آموزان می‌توانند آینده بهتری برای این سرزمین بسازند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان باید همه توجه خود را به سمت درس و علم آموزی معطوف کنند، افزود: هدف گذاری خوب و داشتن برنامه مناسب و پشتکار کافی کلید رسیدن به موفقیت است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دانش آموزان در کردار و رفتار خود باید از شهدا الگو برداری کنند، ابراز داشت: اگر دوستدار شهدا و خدا هستیم، باید بکوشیم تا مثل آنها آدم‌های خوبی باشیم.

آرامی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم مانند شهدا آدم خوبی باشیم باید حرف پدر و مادر و معلمان مدارس را خوب گوش دهیم و خوب درس بخوانیم.

وی افزود: از اولیا و مسئولان در خواست داریم تا تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی برای دانش آموزان به کار گیرند.